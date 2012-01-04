В 2012 році у Жмеринці запустять басейн

На жмеринчан чекає багато приємних сюрпризів у Новому 2012 році.

Про це повідомляє офіційний інтернет-портал Жмеринської міської ради.

- Плануємо запустити, як і обіцяли, басейн, відкрити дитячий садочок, покращити якість водогону у місті, забезпечити якісне опалення в спортивному залі та готелі поблизу стадіону «Олімп», - зазначає Жмеринський міський голова Зіновій Трахтенберг. - Звичайно, будемо продовжувати благоустрій, асфальтування та ямковий ремонт вулиць, їх озеленення. Гарантуємо, що в новому році не залишиться жодної неосвітленої вулиці. А ще багато приємних сюрпризів готуємо для жителів рідного міста у Новому році.

Ще міський голова забажав бачити Жмеринку у 2012 процвітаючою, упевненою в завтрашньому дні, чистою та квітучою. А жмеринчан щасливими, радісними та більш усміхненими.