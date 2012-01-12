Вінницькі розвідники збирають на пам'ятник матросу Кошці

Ветерани морської розвідки хочуть побудувати у Вінниці пам'ятник нашому уславленому земляку матросу Кошці.

Про це з посиланням на голову правління спілки ветеранів розвідки ВМФ Сергія Супрягу повідомило видання “Вінницькі реалії”.

За словами ініціаторів будівництва, наразі збираються пожертви на спорудження пам'ятника. Ялтинська філія спілки художників виготовляє єскіз пам'ятника.

За словами С.Супряги, він отримав принципову підтримку ідеї з боку міської влади, але питання конкретного місця у Вінниці, де може бути встановлений памятник, наразі не обговорювалось.

Довідка. Петро Кошка, легендарний герой оброни Севастополя, народився у с. Ометинці Немирівського району. Його ім'я згадують поряд з уславленими адміралами Нахімовим, Істоміним та Ушаковим — героями Кримської війни 1854-55 років.