Вінницькі індорхокеїсти завтра стартують на чемпіонаті Європи

З 13 по 15 січня національна збірна України з індорхокею (хокей на траві у залі), що повністю складається з вінничан, зіграє на чемпіонаті Європи (у групі "Championship II), який відбудеться в р. Лігнано (Італія).

Суперниками вінничан по групі “А” є індорхокейні збірні Італії, Швеції та Шотландії. В іншій групі “В» змагатимуться Данія, Польща, Білорусь та Словаччина.

У першому матчі підопічні Павла Мазура зустрінуться зі шведами, потім зіграють з більш сильними шотландцями та італійцями. У разі успішної гри у цих матчах вінничани поборються за медалі у стикових іграх, що і є їхньою метою.