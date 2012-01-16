Губернатор проінспектував турбівський ФАП

Восени голова Вінницької ОДА Микола Джига, перебуваючи із робочим візитом у Липовецькому районі, відвідав амбулаторію загальної практики сімейної медицини в селищі Турбів та визначив пріоритетні завдання щодо приведення цього закладу до елементарних стандартів якості та встановив відповідні терміни для покращення ситуації.

13 січня цього року він проінспектував хід проведених робіт. Адже у Турбівській амбулаторії за цей період облаштовано внутрішній санвузол з підведенням холодної та гарячої води, частково виконано благоустрій прилеглої території, відремонтовано покрівлю та, найголовніше, придбано автомобіль «швидкої медичної допомоги».

Про це повідомив Інтернет-портал Вінницької ОДА.

Оглянувши амбулаторію і поспілкувавшись із її персоналом та відвідувачами голова облдержадміністрації М.Джига оцінив виконані роботи на "четвірку". Коментуючи побачені результати М.Джига зазначив, що в ході реформування медичної галузі Вінниччини пріоритетна увага приділяється саме розвитку сільської медицини, запровадженню максимальних зручностей для місцевих мешканців. Вже відчутні перші результати реформування медицини. Так, згідно зі статистичними даними, в області збільшується народжуваність і зменшується смертність. Це говорить також і про те, що населення дедалі більше починає дотримуватися здорового способу життя. Але в подальшому медикам та іншим фахівцям необхідно постійно проводити агітаційно-просвітницьку роботу задля збереження здоров’я людей.

Довідка. В амбулаторії ЗПСМ смт.Турбів працює 15 фахівців, в тому числі: 8 лікарів, 5 медичних сестер, 3 особи персоналу.

Для потреб мешканців Турбова та прилеглих сіл діє денний стаціонар на 38 ліжок, кабінет функціональної діагностики, фізіотерапевтичний кабінет.