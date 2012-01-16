Гайсинський "клептоман" колекціонував чужі "вєліки"

15 січня в Гайсинському районі працівники міліції затримали 40–річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у скоєні крадіжки велосипедів з приватних господарств громадян.

З такими повідомленнями до правоохоронців звернулися декілька громадян. По «гарячих» слідах працівники міліції встановили підозрюваного і незабаром вилучили у нього викрадене майно.

Як повідомило УМВС у Вінницькій області, зловмисником виявився місцевий житель. За даними фактами порушили кримінальну справу і сьогодні правоохоронці проводять перевірку на причетність підозрюваного до подібних злочинів скоєних раніше.