Мерія нагородила переможців "Новорічного настрою"

Вже другий рік поспіль вінничани мали змогу показати творчий підхід в оформленні власних будинків. На участь у конкурсі цьогоріч надійшло 57 заявок. Переможців визначено в п'яти номінаціях.

Про це повідомили в Департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

У номінації на краще новорічне вікно перемогу і грошову премію в розмірі двох тисяч гривень здобула Олена Чабан. Кращий новорічний балкон – у вінничанина Олександра Остапенко, який також має винагороду у 2 тисячі гривень.

У номінації «Краща новорічна садиба приватного сектору» присуджено 4 премії. Переможці отримали по 2 з половиною тисячі гривень.

Переможцем у номінації "Краща новорічна вітрина" стала бібліотека-філія № 8, ка отримала грошову винагороду 5 тисяч гривень.

У номінації „Краще новорічне оформлення адміністративної будівлі” перемогу здобув Вінницький реабілітаційний центр для дітей-інвалідів «Промінь». До речі, в цій номінації було подано найбільше заявок від бажаючих. Сюди потрапили дитячі садочки, школи, коледжі та училища, а також медичні заклади та установи, загалом 19 адміністративних будівель

Вітаючи переможців, вінницький міський голова Володимир Гройсман відзначив, що для міста – надзвичайно велика радість те, що все більше вінничан виказують бажання взяти участь в такому конкурсі. І, звісно, що достойно оформити вітрину чи вікна власної будівлі, задоволення не з дешевих, але разом з тим, коли ми створюємо святкові ілюмінації, святкові прикраси, місто стає красивішим.