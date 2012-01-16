З 23 лютого вінницький транспорт рухатиметься по-новому
15:03, 16 січня 2012Вінниця
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Починають тестувати схему
З 23 лютого у Вінниці запрацює нова схема організайції руху громадського транспорту.
Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.
З цього дня запроваджується новий графік руху трамваїв та тролейбусів, а час їхньої роботи починатиметься о 5.30 і закінчуватиметься о 24.00.
Одночасно зміняться і маршрути, на яких працює транспорт в режимі маршрутного таксі.
Основна відмінність нової схеми полягає у тому, що маршрутки не дублюватимуть напрямок руху громадського електротранспорту.
Перші три місяці схема працюватиме в тестовому режимі і буде введена в дію після врахування пропозицій та зауважень вінничан.
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