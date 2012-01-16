З 23 лютого вінницький транспорт рухатиметься по-новому

З 23 лютого у Вінниці запрацює нова схема організайції руху громадського транспорту.

Про це повідомив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

З цього дня запроваджується новий графік руху трамваїв та тролейбусів, а час їхньої роботи починатиметься о 5.30 і закінчуватиметься о 24.00.

Одночасно зміняться і маршрути, на яких працює транспорт в режимі маршрутного таксі.

Основна відмінність нової схеми полягає у тому, що маршрутки не дублюватимуть напрямок руху громадського електротранспорту.

Перші три місяці схема працюватиме в тестовому режимі і буде введена в дію після врахування пропозицій та зауважень вінничан.