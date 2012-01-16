Спрощенцями ризикнули стати вже 10 тисяч підприємців

Наприкінці минулого року на Вінниччині обліковувалось близько 40 тисяч спрощенців, з них 36230 - фізичні особи-підприємці, 3,4 тис. юридичні особи.

Про це УНІАН повідомили у Відділі масово-роз‘яснювальної роботи та звернень громадян ДПА області.

Станом на 13 січня 2012 року І групу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності обрали 2561 фізичних осіб-підприємців, ІІ - 6162, ІІІ зі ставкою податку 3% - 74, зі ставкою 5% - 948.

В податкових органах області подовжено робочий день для прийому заяв про застосування спрощеної системи оподаткування. Для забезпечення сприятливих умов і недопущення черг при здачі заяв про застосування спрощеної системи оподатковування, обліку та звітності, а також звітів по єдиному податку та розрахунків доходу за попередній календарний рік органи державної податкової служби області працюють в режимі подовженого робочого дня: у будні до 20-00, у вихідні - до 16-00.

Також в державних податкових інспекціях наразі працює більша кількість працівників для обслуговування платників єдиного податку.