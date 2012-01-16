Третина маршрутних перевезень пов'язана з корупційними схемами

Майже третина маршрутних перевезень у Вінниці пов'язана із застосуванням корупційних схем.

Про це заявив вінницький міський голова Володимир Гройсман.

За словами мера, 2004 року певні люди спромоглися виграти право на здійснення перевезень на частині маршрутів, навіть не маючи власних автівок. Відтак, наразі власне перевезеннями пасажирів вони не займаються. Натомість нелегально “знімають” по 3-5 тис. гривень на місяць із власників “бусів” лише за право працювати на маршруті. Такі посередники контролюють близько 150 авто. Відтак, тіньовий місячний дохід цих людей складає близько 500 тис. гривень.

22 лютого термін дії більшості угод із приватними перевізниками спливає. Тому міська влада і планує скористатися ситуацією, аби усунути таких “посередників”, для котрих водії — щось на кшталт рабів, з міського ринку маршрутних пасажироперевезень.

На думку мера, саме ця категорія підприємців може чинити спротив впровадженню нової схеми руху громадського транспорту.