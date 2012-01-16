Роздрібний товарообіг вінницьких підприємств виріс на 18%

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., в порівняних цінах) зріс на 13,7% в порівнянні з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і склав 346,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, зростання обсягів роздрібного товарообігу за підсумками січня-грудня 2011 р. зафіксовано у всіх областях України.

При цьому найбільше зростання відмічене в Київській області - на 24,8% - до 17 млрд. 185,9 млн. грн., Вінницькій області - на 18% - до 7 млрд. 297,2 млн. грн., Черкаській області - на 17,2% - до 7 млрд. 071,2 млн. грн. та м. Севастополь - на 17,7% - до 4 млрд. 023,5 млн. грн.