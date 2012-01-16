З 2000 року лише одна сім’я чорнобильців отримала квартиру

Станом на 1 січня 2012 року в загально обласному реєстрі постраждалих громадян на квартирному обліку перебуває 588 сімей, в тому числі – 259 сімей – інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи та 329 сімей переселенців з радіоактивно забруднених територій.

Про це повідомив УНІАН на прес-конференції начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької ОДА Сергій Вовченко.

Він також зазначив, що отримала квартиру дружина „чорнобильця”, який, на жаль, вже пішов із життя. В родині виховується троє дітей, одна дитина має інвалідність, яка пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Ця жінка стояла першою на черзі, і їй держава придбала трикімнатну квартиру за 330 тисяч гривень. Ціна врегульована, згідно із Постановою Кабінету Міністрів.

За словами Сергія Вовченка, видача квартир „чорнобильцям” - процес абсолютно прозорий, і тут не може бути зловживань, оскільки в управлінні з надзвичайних ситуацій для громадян знаходиться доступний список із порядковими номерами черговості. Крім того, це питання знаходиться на контролі у прокуратури та органів влади, також здійснюють контроль громадські організації „чорнобильців”, яких на території області 7.

