Півсотні вінничан-новачків посвятяться у воді на Водохрещу

Традиційний заплив моржів на Водохреща, 19 січня, відбудеться на Вишенському озері. Початок – о 12.00. За словами президента вінницького міського клуба моржів “Нептун” Раїси Макієвської, у якості глядачів на захід запрошуються усі бажаючі вінничани.

– Глядачі зможуть безкоштовно отримати кашу та чай. Для них також організують конкурси з призами, – розповіла Раїса Макієвська. – Це, зокрема, перетягування канату, піднімання гир, ігри з обручем тощо. Окремо в інших конкурсах змагатимуться діти.

Окрім занурення до ополонки, найкращі моржі міста 19 січня отримають грамоти, кубки та подарунки. Посвідчення членів клубу “Нептун” отримають 53 новачки, які гарно проявили себе протягом минулого року. Тобто вони витримали свого роду іспитовий термін, навчаючись моржуванню під керівництвом досвідчених очільників клубу.

Раїса Макієвська радить вінничанам почати моржувати саме цієї зими. Адже вона досить тепла, що якнайкраще підходить для початківців. Спробувати можете саме на Водохреща.