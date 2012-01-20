Солідний чиновник "погорів" всього на 6200 грн. хабара

Cпівробітники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Вінницькій області затримали "на гарячому" державного посадовця, який вимагав хабар від приватного підприємця за сприяння в одержані ліцензії на право роздрібної торгівлі. Чиновник був затриманий міліціонерами у власному кабінеті під час одержання хабара в сумі 6200 гривень.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як розповів начальник УБОЗ УМВС України у Вінницькій області Валерій Пастух, попередньо встановлено, що держслужбовець протягом 2011-2012 років організував злочинну схему, до якої були залучені його підлеглі, та отримував хабарі від суб’єктів підприємницької діяльності за сприяння в одержанні ліцензій на право роздрібної торгівлі, не притягнення до відповідальності за виявлені порушення. Затриманий посадовець підозрюється у декількох десятках фактів вимагання та отримання хабарів.

Прокуратурою області стосовно посадовця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України «Одержання хабара в особливо великому розмірі». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Держслужбовець затриманий в порядку ст. 115 КПК України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.