Підступний родич обікрав гостинних дідуся й бабусю

На Гайсинщині 80-річна бабуся та її 77-річний чоловік стали жертвами власного родича. 29-річний чоловік викрав у стареньких усі їхні заощадження – 15 тисяч гривень.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Напередодні Водохреща чоловік приїхав провідати стареньких, які проживали самі у сусідньому селі. Літні люди з радістю зустріли гостя. Бабуся накрила стіл. Родичі посиділи, поговорили. Під час розмов, чоловік поскаржився, що зараз дуже тяжке життя, йому не вистачає грошей на найнеобхідніше - продукти харчування, і між іншим, попросив у стареньких 200 гривень. Дідусь одразу пішов до спальної кімнати, дістав з-під матрацу гаманець, та дав чоловікові гроші.

Хто ж не допоможе рідній людині, якщо вона у край тяжкому фінансовому становищі? Отримавши гроші, яких йому не вистачало на продукти харчування, чоловік направився до одного з місцевих кафе, розташованих у місті Гайсині. Там він замовив келих пива та почав розмірковувати, як йому жити далі, де шукати роботу, що заробити грошей. Тут він пригадав, що у гаманці, з якого дідусь діставав 200 гривень, були ще гроші. Отже, чоловік вирішив викрасти у пенсіонерів гаманець, до того ж він знав, де пенсіонери його заховали.

Близько дев’ятої години вечора на таксі чоловік повернувся до будинку літнього подружжя. Світло було вимкнене, двері – зачиненні. Старенькі вже відпочивали. Чоловік обережно дістав з вікна шибку та заліз у будинок. Зайшовши до кімнати, де зберігався гаманець з грошима, чоловік побачив, що дідусь сидить на ліжку, під матрацом якого сховані заощадження.

Зловмисник діяв рішуче та зухвало. Він мовчки підняв матрац, забрав гаманець та залишив будинок. Зловмисник був впевнений, що старенькі його не впізнають, оскільки знав про їхні вікові хвороби зору. До того ж він замаскувався, натягнувши на очі шапку, та не розмовляв, щоб його не впізнали за голосом. І дійсно, потерпілі запам’ятали лише те, що грабіжник був невеликого зросту, у шапці та короткій куртці. Вони навіть не могли припустити, що їх може скривдити рідна людина.

Викрадені у пенсіонерів заощадження – 15 тисяч гривень, зловмисник почав витрачати у тому самому кафе, де кілька годин тому, сидячи за келехом пива, він міркував, де йому взяти гроші. Коли чоловік повернувся у кафе, він був у гарному настрої та пригощав спиртними напоями усіх присутніх. Через деякий час йому стало не цікаво у цьому закладі, і він вирішив продовжити розважатися у Вінниці. Чоловік розрахувався, викликав таксі та поїхав до обласного центру.

Поки чоловік розважався у кафе в Гайсині, його вже розшукували працівники міліції. Вони перевіряли усі нічні заклади, куди б міг прийти зловмисник. Відвідувачі одного з кафе розказали міліціонерам, що не так давно, молодий чоловік пригощав усіх присутніх закладу алкогольними напоями. Після цього він викликав таксі та поїхав у напрямку Вінниці. Опис щедрого відвідувача кафе співпав з описом зловмисника, який вчинив грабіж.

Працівники міліції почали ретельно перевіряти усі служби таксі та з’ясовували, хто з водіїв виїхав на дане замовлення. Біля села Косанове Гайсинського району, автомобіль, у якому знаходився зловмисник, був зупинений працівниками міліції. За підозрою у скоєнні злочину пасажир автомобіля був затриманий у порядку статті 115 КПК України та доставлений у райвідділ міліції.

У скоєнні пограбування літніх людей 29-річний раніше судимий за крадіжки чоловік одразу зізнався та дістав з кишені 11 800 гривень, які не встиг витратити на розваги.

Як повідомив начальник Гайсинського райвідділу міліції Андрій Піхоцький, за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.186 КК України «Грабіж», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.