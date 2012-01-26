Праві вшанують героїв Крут урочистою ходою

У неділю, 29 січняВінницька обласна та міська організації Всеукраїнського об'єднання "Свобода" проведуть у Вінниці смолоскипний марш на честь Героїв Крут.

Про це з посиланням на прес-службу Вінницької обласної організації ВО "Свобода” повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом”.

Вінницькі націоналісти пройдуть пішою ходою від центру міста до пам'ятника Українським січовим стрільцям і воякам Української Повстанської Армії, що біля площі ім. Василя Стуса на Хмельницькому шосе, де відбудеться мітинг пам'яті.

Збір учасників у неділю, 17:00, біля "Вінницької вежі " (поблизу ТРЦ "Магіцентр").