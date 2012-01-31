Чиновники «вирішили» пільгове розмитнення авто трьом інвалідам
«Взули» державу на 200 тисяч
Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами одного із управлінь Вінницької обласної державної адміністрації за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.
Службові особи управління в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, в порушення норм Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, за відсутності усіх необхідних документів протягом 2008-2009 років взяли на облік для забезпечення автомобільним транспортом трьох інвалідів.
Це у подальшому призвело до ввезення на митну територію України автомобілів без сплати податків і зборів за ставками, діючими на день здійснення їх митного оформлення, внаслідок чого до бюджету не надійшло коштів на загальну суму близько 200 тисяч гривень.