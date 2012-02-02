Вчені Техуніверситету отримали президентську премію

Премію Президента України для молодих учених 2011 року отримала група науковців Вінницького національного технічного університету, - повідомляє телерадіокомпанія Вінтера.

Четверо випускників університету, а нині уже його викладачі Олександр Бурикін, В’ячеслав Комар, Владислав Лесько та Олена Руба ненко — кандидати технічних наук, вихованці школи професора Петра Лежнюка.

Їхня робота “Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань” нині особливо актуальна.

Кафедра електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету — єдина в Україні, яка одночасно готує фахівців спеціальностей “Електричні станції” та “Електричні системи і мережі”. Тому й робота молодих науковців стала такою глибокою, узагальнюючою, зі знанням процесів, які відбуваються в галузях виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Економлячи втрати під час транспортування електроенергії, молоді вінницькі вчені акцентують увагу не тільки на галузь, а й на захист навколишнього середовища. Науковці розробили програмне і апаратне забезпечення, визначення і контроль за транзитними втратами, керування ними.