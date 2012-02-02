Перинатальний центр створять на базі лікарні ім.М.Пирогова

Після проведення оцінки перинатальної допомоги, розглянувши запропоновані регіональною робочою групою базові лікувальні заклади для створення обласного перинатального центру, прийнято рішення про визнання базовим закладом для створення обласного перинатального центру Вінницьку обласну клінічну лікарню ім.М.І.Пирогова.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Новостворений перинатальний центр матиме суттєві відмінності. Адже за самою його концепцією, перинатальний центр, це не просто пологовий будинок. Це технологія охорони здоров’я жінки від дівчинки до матері, більше того, це технологія батьківства – охорона здоров’я майбутніх матері та батька. В його структуру входитиме чимало служб – жіноча консультація, кабінети невиношування вагітності, попередження та вирішення різних проблем, які стосуються планування сім’ї, а також питання пологів, реанімації, виходжування немовлят, спостереження та реабілітація немовлят, які народилися передчасно або у хворих пацієнтів.

Загалом же перинатальний центр третього рівня є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який передбачає надання третинної (високотехнологічної) медичної допомоги в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару або амбулаторних умовах переважно найбільш важкому контингенту вагітних, роділь, породіль, новонароджених дітей, а також жінкам із порушенням репродуктивної функції, які потребують високої інтенсивності лікування та догляду на основі використання високотехнологічних профілактичних та лікувально-діагностичних технологій із доведеною ефективністю.

На даний час робота по реорганізації обласної перинатальної служби триває.