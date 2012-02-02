У Вінниці затримали сімох сомалійців

Працівники міліції виявили на квартирі у місті Вінниці семеро іноземців без будь-яких документів. За словами начальника Вінницького міського управління міліції Юрія Куцого, міліціонери прибули в квартиру по проспекту Коцюбинського за викликом громадян, які повідомили на «102» про можливий витік газу у вказаному помешканні.

Про це повідомила СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Семеро іноземців, які перебували у вказаній квартирі, були доставлені в районний відділ міліції, де були опитані з допомогою перекладача та сфотографовані. Вказані особи повідомили, що є громадянами Сомалі 17-річного віку.

- Зараз ці діти знаходяться в іншій квартирі, куди ми прибули разом з адвокатом від управління верховного комісара ООН у справах біженців, - говорить соціальний педагог проекту Данської ради у справах біженців Світлана Побережець. – Для трьох дітей терміново було викликано швидку, оскільки одна дівчина взагалі знаходилась в непритомному стані, а хлопці жалілися на оніміння кінцівок та аритмію. „Швидка” доставила цих трьох до обласної дитячої лікарні. За словами дітей, представники правоохоронних органів залишили при них телефони, щоб ті дзвонили до своїх рідних, аби їм надіслали гроші в розмірі 2 тисяч доларів. Наразі лише в одного з семи дітей є свідоцтво про народження.

За словами Світлани Побережець, усі діти виявили бажання отримати статус біженця, але недосконалість діючого законодавства полягає в тому, що до отримання статусу, „в підвішеному стані” нелегали можуть знаходитись до 5-ти років. Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання, але певних інструкцій щодо того, як діяти і який механізм забезпечення нормальних умов для життя шукачам притулку до отримання статусу, наразі немає.