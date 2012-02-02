Вінниччина та Молдова створили Єврорегіон «Дністер»

2 лютого у Києві Вінницька область та Республіка Молдова офіційно закріпили домовленість про створення Єврорегіону «Дністер». Відповідний договір з боку Вінниччини підписали голова обласної ради Сергій Татусяк та голова обласної державної адміністрації Микола Джига, з боку Республіки Молдова – голови шести районних рад: Дондушень, Окніца, Резіна, Сорока, Флорешть і Шолданешть.

Підписання відбулося під час офіційного візиту до Києва Прем’єр-міністра Республіки Молдова Владимира Філата та офіційної делегації у складі урядовців та керівників окремих районів країни (всього 22 особи).

Голова облради Сергій Татусяк підкреслив, що підписання угоди дозволить зміцнити і надалі ефективніше розвивати добросусідські відносини із прикордонними районами Молдови.

– Договором про створення Єврорегіону «Дністер» ми закріпили наш двосторонній намір співпрацювати в економічній, соціальній, культурній та гуманітарній сферах на регіональному рівні, – прокоментував С.Татусяк.

Він додав, що угода дозволить об’єднувати матеріальні та фінансові ресурси обох сторін для реалізації спільних програм і проектів, в тому числі в рамках європейських програм допомоги.

Відповідно до тексту угоди, нею передбачено створення керівних органів єврорегіону «Дністер»: Ради та Координаційного Центру, які обиратимуть голову та його заступника. Офіційне місце реєстрації Єврорегіону «Дністер» – м.Вінниця, де буде знаходитися Координаційний Центр, а його представництво – у м.Сорока (Республіка Молдова).

Угода підписана на невизначений термін та передбачає, що до єврорегіону можуть приєднуватися інші адміністративно-територіальні одиниці.

Як повідомив Сергій Татусяк, Рада єврорегіону збереться протягом місяця на своє перше робоче засідання.

Довідка УНІАН. Ініціатива створення єврорегіону «Дністер» належить Вінницькій обласній державній адміністрації, яка у 2004 році надала пропозиції щодо створення єврорегіону Республіці Молдова. Дану ініціативу було підтримано та в зв’язку з політичною ситуацією в цій країні, створення єврорегіону було призупинено. Робота щодо створення єврорегіону відновилася у 2008 році.