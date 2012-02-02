Палац спорту до Вінниці ... перевезуть з Козятинщини?

Ще з початку незалежності у Вінниці точаться розмови про побудову муніципального Палацу спорту. Адже СК “Авангард” перебуває у приватних руках, СКА належіть армійцям, “Маяк” – однойменному заводу. Десяток мерів і губернаторів Вінниччини обіцяли виборцям про початок спорудження Палацу, але “віз і нині там”.

Голова Вінницького обласного відділення НОК України Федір Новік висловив великі сумніви, що у нинішні нелегкі економічні часи знайдеться 200 мільйонів гривень для побудови Палацу спорту. Натомість запропонував оригінальний варіант.

– Поблизу Козятина є закинутий фізкультурно-оздоровчий комплекс (з розмірами 84 на 24 метри), – сказав Федір Новік. – Він перебуває у заставі. Заставна вартість – 288 тисяч гривень. Ще півмільйона треба, щоб розібрати його, перевести до Вінниці і знову зібрати. Разом з ремонтними та відновлювальними роботами загальні витрати сягнуть 3–4 мільйони гривень.

Федір Новік запропонував 3 варіанти місць встановлення спортспорспоруди з Козятинщини. Це п’ятачок поблизу хокейно-легкоатлетичного стадіону (пріоритетний варіант), місце біля пляжу “Спартак” та парк Дружби народів. За словами Федора Новіка, рішення прийматиме місцева влада.

Довідка. Практично всі спортивні споруди у часи СРСР були побудовані за кошти, які надходили від продажу квитків “Спортлото”. 50 % із зібраних коштів державної лотереї забирали у столицю, решта – залишалася у регіонах. Зараз ця система не працює.

