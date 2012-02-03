Розмежування державних та комунальних земель дорого коштуватиме

У Вінницькій області визначено загальний обсяг робіт з розмежування земель державної та комунальної власності площею 1157,5 тис.га. З них 159,3 тис.га - в межах населених пунктів і 998,2 тис.га за межами населених пунктів. Орієнтовна вартість проведення робіт складає 41,9 млн. грн.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

Наразі замовлено 23 проекти розмежування земель державної та комунальної власності площею 23,7 тис.га, виділено коштів на проведення робіт 618,6 тис.грн., з них, 150,0 тис.грн. з державного бюджету, 166,6 тис.грн. з місцевого бюджету, а також 301,9 тис.грн., що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

У 2011 році проведено роботи з розмежування земель державної та комунальної власності на території 5-ти сільських рад за межами населених пунктів за рахунок коштів державного бюджету в сумі 150 тис. грн. При забезпеченні відповідного фінансування, роботи з розмежування земель державної та комунальної власності на території області планується завершити до 2015 року.

