Держфінінспекція "накопала" порушень на 57 млн. гривень

Протягом минулого року завдяки діям вінницьких держфінінспекторів усунуто порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на суму більш як 56,6 млн. гривень.

Про це повідомила начальник Державної фінансової інспекції у Вінницькій області Олена Вахновська під час розширеного засідання колегії, на якому були підбиті підсумки роботи за 2011 рік.

За результатами проведених ревізій та державних фінансових аудитів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій прийняли 479 управлінських рішень.

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи порушили 75 кримінальних справ. Крім того, 46 кримінальних справ порушено за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що проводилися правоохоронними структурами.

З метою максимального відшкодування підприємствами, установами, організаціями втрат фінансових і матеріальних ресурсів, до суду подано 92 позови на суму понад 20 млн. гривень, з яких 63 – уже задоволено. Перед органами прокуратури та об’єктами контролю ініційовано пред’явлення 195 позовів щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів.

За недотримання вимог фінансово-бюджетного законодавства 1050 осіб притягнено до адміністративної відповідальності, 186 – до дисциплінарної, 176 – до матеріальної, 2 – звільнено із займаних посад.

До об’єктів, на яких виявлені порушення фінансової дисципліни, застосовано 325 фінансових санкцій: у 106 випадках призупинено бюджетні асигнування, у 121 – зупинено операції з бюджетними коштами, у 98 – зменшено бюджетні асигнування на загальну суму близько 7 млн. гривень.

Окрім того, з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу направлено п’ять інформацій про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму більш як 80 мільйонів гривень, - повідомляє прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.