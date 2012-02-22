Частина вулиці Келецької змінить зовнішній вигляд

Цього року на частині вулиці Келецької, а саме поблизу будинків 106 та 104, буде проведено благоустрій території. На цій ділянці тротуару вже цієї весни асфальтне покриття буде замінено на плитку, а для покращення якості зовнішнього освітлення тут будуть встановлюватись додаткові ліхтарі. Крім того, планується повністю відновити квітники та зелені зони, а на кінцевій тролейбусній зупинці буде влаштовано сучасний торгово-посадочний комплекс.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Наразі на вулиці Келецькій, поблизу кінцевої тролейбусної зупинки, знаходиться велика кількість кіосків, а квітники та зелені зони повністю зруйновані, асфальтне покриття на тротуарах у критичному стані. Втім, вже цієї весни тут розпочнуться комплексні роботи з благоустрою. До впорядкування цієї частини вулиці долучились і приватні підприємці, які є власниками кіосків та реконструйованих під бізнес квартир на перших поверхах багатоповерхівок. Вони профінансували проект благоустрою, який був затверджений депутатами міської ради на початку лютого під час 18 сесії 6 скликання.

За словами директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради Максима Мартинюка, проект реконструкції цієї ділянки планується розпочати у травні.

«Відповідно до проекту благоустрою на частині вулиці Келецької передбачається проведення комплексу робіт, в результаті яких ця ділянка набуде нового вигляду. Зокрема, планується відновити газони поблизу будинків та вздовж тротуарів біля проїжджої частини, висадити нові дерева замість тих, які вже досягли вікової межі, провести інші роботи по благоустрою – розповів Максим Мартинюк. – Поблизу будинків 106 та 104 на вул. Келецькій буде здійснено благоустрій та впорядкування малих архітектурних форм, а також відновлення майже повністю зруйнованих зелених насаджень».