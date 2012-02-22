Вінниччина уклала угоду з фондом сприяння місцевому самоврядуванню

Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, Вінницька обласна Рада і Вінницька обласна державна адміністрація підписали угоду про співпрацю. Документ підписано у Вінниці 22 лютого головою фонду Сергієм Маліковим, головою обласної Ради Сергієм Татусяком та головою облдержадміністрації Миколою Джигою.

Вінниччина стала першою областю, з ким фонд підписав угоду про співробітництво.

Документ було підписано в ході інформаційно-методичного семінару «Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування: вимоги та особливості проведення у 2012 році» за участю голів районних рад та міських голів міст обласного значення.

Коментуючи подію, Сергій Маліков зазначив, що фонд сприяння місцевому самоврядуванню має тісну і плідну співпрацю з Вінницькою областю, а дана угода дозволить вийти на новий рівень взаємовідносин.

– Я впевнений, що угода сприятиме територіальним громадам у написанні нових проектів розвитку. Думаю, вона підсилить як їхню якість, так і кількісний показник, – зауважив Сергій Маліков.

В свою чергу Сергій Татусяк подякував голові фонду за розуміння пріоритетів Вінницької області і сприяння її розвиткові, шляхом проведення конкурсу проектів.

– Дякую за увагу до Вінниччини, що ми стали першою областю, яка підписала з фондом угоду. Це – довіра до нас, – наголосив Сергій Татусяк.

Як зазначено в угоді, вона передбачає розвиток партнерських відносин, координацію співпраці між Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Вінницької області, з метою консолідації інтересів державного управління та місцевого самоврядування на регіональному рівні.

Угода підписана на невизначений термін.