Повернутись до трирічної доньки батькові допомогли рятувальники

Двадцять першого лютого близько дванадцятої години тривожний сигнал надійшов на пункт зв’язку СДПЧ-10 м.Гайсин. В одній із квартир районного центру захлопнулись двері та всередині залишилась дитина, на місце одразу виїхали рятувальники.

Про це повідомила Прес-служба УМНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, 26-річний батько вирішив на декілька хвилин зайти до сусіда у той момент, як його трирічна донька залишалася сама в квартирі. Повернувшись додому, він не зміг відкрити двері.

В той час на плиті варилася їжа, що могло створити додаткову небезпеку життю дівчинки. На щастя, лиха вдалося уникнути. Відділення рятувальників у складі трьох чоловік за допомогою триколінної драбини потрапило на балкон, який був незакритим, зайшли в квартиру і відкрили вхідні двері.