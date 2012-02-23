Прибуткові підприємства заробили 2.25 млрд. гривень

За попередніми даними за січень–грудень 2011р. підприємствами області (без врахування банків, установ, що утримуються за рахунок бюджету, та малих підприємств) отримано прибуток від звичайної діяльності до оподаткування на суму 1412,4 млн.грн. Прибуток одержали 70,2% підприємств на суму 2251,7 мільйонів гривень.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

За підсумками діяльності дванадцяти місяців 2011р. сальдованих прибутків одержали підприємства сільського господарства, мисливства, лісового господарства (971,3 млн. грн.), промисловості (502,1 млн. грн.), транспорту та зв’язку (34,4 млн. грн.), будівельні організації (12,4 млн. грн.), підприємства, що займаються фінансовою діяльністю (2,8 млн. грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги ( 1,9 млн. грн.), освіти (0,5 мільйонів гривень).

Водночас, за рахунок курсових різниць в зв’язку зі зміною курсу євро та зменшенням обсягів реалізації за січень–грудень 2011р. допущено збитки підприємствами торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (79,5 млн. грн.), підприємствами, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (28,3 мільйонів гривень).