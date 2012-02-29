Екс-нивівець сподівається потрапити на Євро-2012

23-річний екс-гравець вінницької «Ниви», а нині захисник єрусалимського «Бейтара» Андрій Пилявський, контракт якого належить «Маккабі» з Хайфи, сподівається потрапити до заявки національної збірної України на Євро-2012. Адже на нього вже звернув увагу керівник української збірної Олег Блохін. Він особисто переглядатиме гру екс-вінничанина під час перебування в Ізраїлі, де наша національна команда сьогодні проведе контрольний поєдинок.

Захисник «Бейтара» сподівається, що йому вдасться справити приємне враження на тренера української дружини і отримати шанс проявити себе у футболці національної команди.

Андрій Пилявський встиг у складі «Маккабі» з Хайфи стати чемпіоном Ізраїлю минулого сезону і взяти участь в кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоправда, подальшим виступам виконавця перешкодила травма, через яку він був вимушений був пропустити чимало часу. Але зараз Пилявський повністю відновився і, набувши гарних кондицій, є одним із лідерів своєї команди та одним з найсильніших захисників ізраїльської першості.