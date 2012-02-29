В Козятині зареєстрували Рекорд України

Найбільша калита

Новий рекорд України у категорії "Масові заходи”, встановлено 26 лютого, в місті Козятин Вінницької області. В присутності понад 400 чоловік була представлена найбільша в Україні калита (обрядовий хліб). Ініціатор рекорду - лідер "Європейської партії України" Микола Катеринчук розповів присутнім, що цей кулінарний шедевр готували 12 чоловік цілодобово 3 дні на Козятинському хлібокомбінаті. На створення калити пішло 200 кг борошна вищого ґатунку, 40 кг цукру, 300 яєць, 20 кг маргарину, 22 кг родзинок, 5 кг сиру. Члени експертної комісії національного проекту "Книга рекордів України" у складі Марти Шпак (Заслуженої артистки України), Андрія Захарченка (представника ГО "Прагнення"), Галини Самілів (депутат Рожнятівської районної ради Івано-Франківської області), Петра Антипа (Заслужений художник України), Ганни Крисюк (представник національного проекту "Книга рекордів України" ) детально провели виміри і зафіксували новий рекорд України найбільша калита . Розміри обрядового хліба довжина 1метр 28 см, ширина 1м10 см, вага 310 кг.

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