На ремонт вінницьких доріг облавтодору перепало 220 млн.грн.

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 20 лютого за результатами тендеру уклала угоду з ДП «Вінницький облавтодор» на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автодоріг загального користування в 2012 році. Вартість угоди склала 219,87 млн грн. Про це з посиланням на «Вісник державних закупівель» повідомив портал “Наші гроші”.

Поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг в Дніпропетровській області коштуватиме дорожче – 356,91 млн грн., в Харківській – 499,98 млн. грн, в Івано-Франківській області - 54,97 млн грн., у Львівській – 159,97 млн грн., Херсонській – 217,25 млн грн.

Також угоди на експлуатаційне утримання автомобільних доріг в 2012 році вже уклали Служби автодоріг Закарпатської (50,00 млн грн.), Рівненської (70 млн грн.), Черкаської (229,99 млн грн.), Сумської (203,71 млн грн.), Житомирської (64,00 млн грн.), Київської (124,41 млн грн.), Хмельницької (32,00 млн грн.) та Чернігівської (157,38 млн грн.) областей.