Могилів-Подільщина "пасла задніх", Президент не витримав
16:15, 29 лютого 2012Вінниця
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Звільнив голову РДА
Офіційне Інтернет-представництво Президента України оприлюднило
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 47/2012-рп
Про звільнення М.Гоцуляка з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області
„Звільнити ГОЦУЛЯКА Миколу Володимировича з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
29 лютого 2012 року”
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