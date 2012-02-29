Могилів-Подільщина "пасла задніх", Президент не витримав

16:15, 29 лютого 2012
Вінниця
0 0

Звільнив голову РДА

Офіційне Інтернет-представництво Президента України оприлюднило

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 47/2012-рп
Про звільнення М.Гоцуляка з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області

„Звільнити ГОЦУЛЯКА Миколу Володимировича з посади голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

29 лютого 2012 року”

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter