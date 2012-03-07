Вінницька область на посівну має 70% пального від потреби

Станом на 7 березня Вінниччина забезпечена паливно-мастильними матеріалами для проведення комплексу весняно-польових робіт на 70%.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик.

- Наразі при потребі дизельного пального 22.4 тис. тонн у нас є близько 18 тис. тонн. А при потребі бензину 2.4 тис. тонн ми маємо більше 3 тис. тонн, - повідомив посадовець.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, забезпеченість аграрних підприємств країни наразі краща, аніж на початок торішнього березня, проте наявність дизпалива не перевищує 77% від потреби, а бензину — 75%.