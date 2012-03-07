Вінницька боксерка – призерка турніру у Софії

У столиці Болгарії Софії відбувся міжнародний турнір групи «А» з боксу серед жінок. У ньому взяли участь спортсменки з 28 країн світу. Вінничанка Олександра Сидоренко (вагова категорія 60 кг) виборола бронзову медаль. Олександра впевнено виграла 2 бої. А у третьому, незважаючи на те, що відправила суперницю у нокдаун, по очках програла.

Сидоренко продовжує вести боротьбу за путівку на Олімпіаду-2012. Нагадаємо, на Іграх у Лондоні жіночий бокс буде представлено уперше; поки що у трьох вагових категоріях – 51, 60 і 75 кг.

Як зазначив тренер Саші Сидоренко Леонід Лоївський, участь на турнірі у Софії розглядалася, як етап підготовки до чемпіонату світу, який пройде у травні у Пекіні (Китай). Там і відбудеться боротьба за олімпійські ліцензії на участь в Олімпіаді – 2012. Як чемпіонка України (чемпіонат проходив у лютому у Вінниці), Олександра має право на участь у чемпіонаті світу.

За словами Леоніда Лоївського, наразі проглядається тенденція переходу найсильніших боксерок світу з неолімпійських вагових категорій 57 кг та 64 кг до олімпійської 60 кг. Тобто конкуренція у боротьбі за путівку на Олімпіаду-2012 зростатиме. Щоб гарантовано отримати олімпійську ліцензію, Олександрі у Пекіні треба орієнтовно виграти 3 бої і посісти щонайменше 5-е місце. Утім, потрапити на Ігри-2012 матимуть шанс й інші боксерки, які увійдуть до першої десятки на чемпіонаті світу.