Юні вінницькі індорхокеїсти виграли домашній чемпіонат України

Минулих вихідних у вінницькому спорткомплексі “Здоров’я”, що на Старому Місті, фінішував чемпіонат України з індорхокею (хокей на траві у закритому приміщенні) серед юнаків 2000-2001 р.н. Перше місце посіла вінницька команда “Олімпія-Темп-1”. До трійки найкращих також увійшли збірні Шостки (Сумська область) та перша команда Бердичівського району (Житомирська область). Високе четверте місце серед 17-и команд посіла збірна Томашпільского району Вінниччини. Цього разу не змогли втрутитись у боротьбу за медалі сильні збірні Черкас, Чернівців і Кривого Рогу.

– На старт вийшла рекордна кількість юнацьких індорхокейних команд, – сказав провідний тренер Вінницької обласної СДЮШОР з хокею на траві “Олімпія” Фелікс Ковальський. – Перемогти вінничанам було непросто. Адже команди-призери були приблизно рівні за силою. Недарма “Олімпія-Темп-1” зазнала на турнірі однієї поразки.

Цей турнір закрив індорхокейний сезон в Україні. Всі хокеїсти на траві – і юні, і дорослі – переходять на велике поле. До зими вони тренуватимуться і гратимуть просто неба.