Екс-головного тернопільського даішника, що скоїв ДТП, взяли під варту

Прокуратура Вінницької області закінчила розслідування кримінальної справи за фактом обвинувачення колишнього начальника УДАІ у Тернопільської області за фактом ДТП.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Слідчий відділ прокуратури Вінницької області закінчив розслідування кримінальної справа за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 31.12.2011 неподалік с. Вільхівці Чемеровецького району Хмельницької області за участю службового автомобіля Тернопільської ОДА марки "TOYOTA LAND CRUISER".

Досудовим слідством встановлено, що начальник УДАІ УМВС України у Тернопільській області 31.12.2012 року біля с. Вільхівці Чемеровецького району Хмельницької області, перебуваючи за кермом автомобіля марки "TOYOTA LAND CRUISER", порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем марки "ВАЗ-2109".

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля "ВАЗ-2109" загинув на місці події, а водій та інший пасажир цього ж авто отримали тілесні ушкодження середньої ступені важкості. Після дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля марки "TOYOTA LAND CRUISER" залишив місце події.

Винуватцю ДТП пред'явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 286 КК України та обрано міру запобіжного заходу - взяття під варту.

12.03.2012 року у справі затверджено обвинувальний висновок та в цей же день кримінальну справу направлено до Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ для визначення підсудності.