У Вінниці планують відкрити дитячу спортивну школу з боулінгу

Про наміри відкрити у Вінниці дитячу спортивну школу боулінгу заявив голова спорткомітету міської ради Сергій Краєвський.

– За сприяння міського спорткомітету таку школу ми плануємо відкрити на базі боулінг-клубу ТРЦ «Мегамолл», – повідомив Сергій Краєвський. – Боулінг у світі вважається видом спорту, проводяться навіть офіційні чемпіонати світу.

Заняття у школі боулінгу будуть не безкоштовними (адже проходитимуть вони на базі приватного, а не муніципального клубу), але відносно дешевими.

– Орієнтовно батьки юних спортсменів-боулерів платитимуть 150 гривень на місяць (три заняття на тиждень), – додає Сергій Краєвський. – Меншої платні немає у жодному приватному клубі чи спорткомплексі при заняттях будь-яким видом спорту.