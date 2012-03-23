Нова кондфабрика "ROSHEN" першими почне випускати шоколадки

В середині червня 2012 року нова кондитерська фабрика корпорації “ROSHEN” розпочне випуск продукції.

Про це повідомив директор фабрики Олександр Білик.

За його словами, першими в асортиментному ряду кондитерської продукції з конвеєра нової фабрики зійдуть шоколадні плитки.

Наразі ж на будівництві тривають оздоблювальні роботи, завершується монтаж ліній для запуску першої черги виробництва. Здійснюється монтаж інженерного обладнання та його пусконалагодження.

За словами Олександра Білика, підприємство планує розпочати набір персоналу на початку червня, по мірі введення в експлуатацію технологічних ліній.

За словами вінницького міського голови Володимира Гройсмана, упродовж 3-4 років нова кондитерська фабрика забезпечить роботою близько 3.5 тис. вінничан.