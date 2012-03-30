З початку року заборгованість із зарплатні у Вінниці скоротилась на 30%

Заборгованість з виплати заробітної плати у м. Вінниці складає 6.3 млн. гривень, в тому числі на активних підприємствах — 1.8 млн. гривень.

Про це повідомив в.о. прокурора м. Вінниці В'ячеслав Соловйовий.

За його словами, у січні 2012-го заборгованість із виплати зарплати в порівнянні з груднем 2011 року на економічно активних підприємствах зменшилась на 90 тис. гривень.

-Питання захисту конституційних прав громадян на своєчасну оплату праці в полі зору прокуратури перебуває постійно, - каже В'ячеслав Соловйовий.- За 2011 рік порушено 19 кримінальних справ проти керівників, які невмотивовано не сплачували людям заробітну плату своєчасно. До відповідальності притягнуто 33 посадових особи, в т.ч дві посадових особи контролюючих органів. Забезпечено відшкодування 11.7 млн. гривень. Пред'явлено позови 598 на загальну суму 2.3 млн. Розглянуто та задоволено позовів 496 на суму 1.9 млн. гривень.

Вжиті заходи сприяли тому, що з початку року заборгованість з виплати заробітної плати у м. Вінниці скоротилася з 9.1 до 6.3 млн. гривень, або на 30%.

Залишається питання виплати заробітної плати працівникам підприємств-банкрутів, борг яких складає 3 млн. гривень.