Порошенко переконує, що «сирна війна» з Росією закінчилася

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, коментуючи результати переговорів з головою Росспоживнагляду Геннадієм Оніщенком.

«Ми домовилися про те, що відносини у сфері національного контролю з боку України буде врегульовано і обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що найближчим часом Росспоживнагляд організовує перевірки ще двох сироварних заводів на предмет експорту їх продукції на території РФ.

«У дуже короткий час, найближчим часом будуть організовані перевірки на двох інших заводах», - сказав П.Порошенко.

Він сказав, що йдеться не про питання безпеки української продукції, а про питання відповідності державних стандартів на виробництво сирів України і Росії.

Нагадаємо, 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживсоюз заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сири на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

До речі, заборони на експорт Крижопільських сирів не було, це означає, що вони відповідають усім вимогам Росспоживнагляду, і при їх виробництві не використовуються рослинні жири.