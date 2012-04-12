43-х хмільницьких четверокласників хочуть зігнати в один клас

Батьки учнів 4-х класів Хмільницької школи №2 звернулися з листом на ім’я міського голови Хмільника з проханням втрутитися в ситуацію щодо об’єднання класів. Справа в тому, що виконавчим комітетом Хмільницької міської ради прийнято рішення, яким встановлено норму щодо середньої наповнюваності класів в 2012-2013 н.р. в школах Хмільника не менше 27 учнів.

Про це повідомив «Громадський форум Хмільника»

В Хмільницькій школі №2 таке об’єднання може призвести до формування одного класу, в якому буде навчатися 43 учні. Про таке об’єднання батькам учнів повідомив на батьківських зборах директор школи.

Батьки школярів виступають проти такої «оптимізації», вважаючи, що це негативно вплине на засвоюваність навчального матеріалу учнями. Також, на думку батьків, таке об’єднання призведе до порушень Державних санітарних правил і норм утримання навчальних закладів та організації навчального процесу.

Батьки вирішили звернутися з листом на ім’я міського голови, копію якого ми пропонуємо вашій увазі:



