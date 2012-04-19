Жадан буде в книгарні «Є», а потім – в «Зорі»

Книгарня «Є» та видавництво «Клуб Сімейного дозвілля» запрошують Вас на авторську зустріч із Сергієм Жаданом, яка відбудеться 22 квітня. Початок – о 14:00.

Сергій Жадан, один із найзнаковіших письменників сучасної України, уперше відвідає Вінницю! На зустрічі із читачами він порадує своїх шанувальників своїми найвідомішими текстами, презентує упорядковані ним антології «Декамерон», «Метаморфози» та «Письменники про футбол», а також ознайомить з фрагментами своєї нової книжки «Вогнепальні й ножові», перша презентація якої відбудеться 23 квітня у Києві. До збірки увійдуть «вогнепальні» поетичні балади, «ножові» есеї та ексклюзивні ілюстрації.

Сергій Жадан народився 23 серпня 1974 р. на Луганщині. Закінчив Харківський педагогічний університет. Поет, прозаїк, есеїст, перекладач. Перекладає з німецької, білоруської та російської мов. Власні тексти перекладались німецькою, англійською, польською, сербською, хорватською, литовською, білоруською, російською, вірменською мовами. Лауреат численних нагород та премій. Його роман «Ворошиловград» став «Книгою року Бі-бі-сі» у 2010 р.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.