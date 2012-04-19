Вінницькі юні перукарі – найкращі

З перемогою повернулися учні Вінницького вищого професійного училища сфери послуг з Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу.

За високе визнання власної майстерності боролися більше 150 учасників, змагаючись у трьох категоріях: основна, юніори та учні навчальних закладів.

Про це повідомляє Управління освіти і науки облдержадміністрації http://vin-osvita.gov.ua.

Офіційним партнером Чемпіонату стала Всесвітня організація перукарів ОМС, генеральним партнером - ESTEL Professional.

Конкурсанти мали можливість ознайомитися з новинками у моді перукарської справи та новими технологічними прийомами, поділитися досвідом з колегами та повчитися у своїх конкурентів.

Вінницьке вище професійне училище сфери послуг успішно представила команда перукарів-модельєрів ІІ курсу під керівництвом молодих майстрів виробничого навчання.

За результатами мистецького змагання, в учнівській категорії І місце в номінації «Жіноча стрижка на довгому волосі» за двома видами робіт виборола Альона Ткаченко (майстер виробничого навчання О.В. – Бойко), а ІІІ позицію посіла Наталя Романюк в номінації «Жіноча зачіска на довгому волоссі. Тема: «Нова коса» (майстер виробничого навчання - В.В. Кісілевська).

Усі учасники чемпіонату отримали два іменні сертифікати: для участі у міжнародному фестивалі краси «Невские берега» та сертифікат на підписку міжнародного журналу для перукарів «Your Hair».

