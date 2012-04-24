Самоврядці Вінниччини і Свердловської області підписали меморандум

Вінницька обласна Рада та Законодавчі збори Свердловської області Російської Федерації підписали Меморандум про співпрацю. Подія відбулася 19 квітня цього року в Єкатеринбурзі, де протягом 19-21 квітня з офіційним візитом перебувала делегація Вінницької області.

Про це повідомила прес-служба Вінницької облради.

Меморандум скріпили підписами голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк та голова Законодавчих зборів Свердловської області Людмила Бабушкіна.

Як зазначено в документі, Меморандумом сторони висловлюють прагнення розвивати та зміцнювати відносини один з одним на принципах рівності, рівноправності та взаємної вигоди.

– Особливо важливим є те, що ми домовилися співпрацювати не тільки на рівні депутатів обласної Ради та виконавчого апарату, а й на рівні територіальних громад, – зазначив С.Татусяк.

Також сторони сприятимуть контактам громадських організацій і бізнес-структур регіонів, ставлячи за пріоритети інвестиційно-інноваційну діяльність, питання екології та енергозбереження.

Загалом Меморандум підписано строком на 5 років.

Членами вінницької делегації, окрім С.Татусяка, були: заступник голови облдержадміністрації Григорій Дерун, голова постійної комісії з питань бюджету Наталія Гетце, начальник відділу зовнішніх зв’язків та промоції обласної Ради Володимир Мережко, ректор Вінницького національного технічного університету Віталій Грабко, заступник генерального директора ВОДТРК «Вінтера» Іван Педорук.

Більшу частину візиту вінничани присвятили вивченню досвіду росіян у сфері діяльності представницьких та виконавчих органів влади регіону. Найбільше зацікавлення викликала система електронного документообігу та інформаційне забезпечення Законодавчих зборів.

Окрім цього, вінничани відвідали низку господарських об’єктів краю. Зокрема, Уральський оптико-механічний завод, технопарк «Приладобудування», товариство «Таволзька кераміка».

У серпні свердловські колеги відвідають Вінниччину, аби взяти участь у міжнародній конференції з питань регіональної влади та через вінничан встановити контакти з поляками.