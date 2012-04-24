«Газовик» наражає кирнасівських людей на небезпеку

Під час всебічної перевірки ТОВ «Газовик» теруправлінням Держгірпромнагляду у Вінницькій області, яка проходила з 9 по 20 квітня, було виявлено 75 порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Зокрема, встановлено, що підприємством допускається виконання робіт працівниками, які не пройшли навчання та перевірку знань безпечних методів та прийомів виконання робіт в газовому господарстві.

Служба технічної експлуатації внутрішньо будинкових систем газопостачання не укомплектована необхідною кількістю працівників з урахуванням обсягу та складності газового господарства.

Допускається подача газу в житлові будинки власниками, яких не надано акти про перевірку димових та вентиляційних каналів багатоповерхових житлових будинків в смт. Кирнасівка. Не проведено планове технічне обслуговування внутрішньо будинкових газопроводів 17 багатоповерхових житлових будинків в смт. Кирнасівка.

Також підприємством порушуються терміни контролю одоризації газу. Не проводяться перевірки відсутності вологи та конденсату в газопроводах.

Не проводяться й обходи трас газопроводів. Не проведено комплексне приладове обстеження газопровід ГРС «Тульчин» — смт. Кирнасівка Тульчинського району. Не проведено технічне обслуговування ГРП №1,2,3,4,5,6, що експлуатуються підприємством. Працівники аварійно-диспетчерської служби здійснюють виконання робіт з технічного обслуговування внутрішньо-будинкових систем газопостачання за заявками абонентів, що не входить до функцій АДС. АДС не забезпечено радіозв’язком. АДС не забезпечено апаратурою для магнітофонного запису заявок. Служба ЕХЗ не забезпечена приладом для вимірювання опору розтікання струму анодних заземлень. Власником не вжито заходів по ліквідації корозійно-небезпечних зон.

Відтак, за підсумками перевірки заборонено експлуатацію 17 систем газопостачання житлових будинків та виконання робіт працівниками, які не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

За допущені порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки притягнуто до адміністративної відповідальності 3 посадових особи в тому числі і директора підприємства.



