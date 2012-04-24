«Блискавки» обмінялись перемогами з "Дніпром"

Жіноча баскетбольна команда «Вінницькі Блискавки» 21 і 22 квітня зіграла удома два матчі передостаннього туру чемпіонату України. Її суперником була сильна команда «ДВУФК – Дніпро» (Дніпропетровськ), яка минулого сезону виступала, як і «Блискавки», у вищій лізі. Нагадаємо, обидві ці команди не «вилетіли» з елітної ліги, а через скрутне фінансове становище вимушені були самі піти до «дешевшої» першої ліги.

Перед матчами цього туру «Блискавки» займали 2-е місце у фінальній «пульці». А до серії невдалих виїзних матчів наша команда взагалі лідирувала в чемпіонаті.

Перший матч з «Дніпром» наші баскетболістки повністю програли, хоча і почали дуже жваво, вигравши першу чверть – 54:77. У другому матчі «Блискавки» перемогли з рахунком 73:69. Рахунок після четвертої чверті зберігся нічийним – 62:62. Судді призначили додаткові 5 хвилин гри для виявлення переможця (у баскетболі нічиї не фіксуються). У ці вирішальні хвилини «Блискавки» набрали 11 очок, а суперниці лише 7.

– «ДВУФК – Дніпро» – професійна команда, на відміну від нашої. Дніпрянки мають контракти і отримують зарплату. Це дає їм упевненість, – сказав головний тренер «Блискавок» Олександр Аносов. – У нас же грошей вистачає лише на харчування гравців. Додам, що перший матч «Дніпру» ми програли у першу чергу через активні дії Лариси Ябурової, гравця збірної України, яка незабаром перейде до провідного клубу Румунії. Вона у першому матчі набрала аж 30 очок.

Останні матчі в сезоні 2011/2012 років «Вінницькі Блискавки» зіграють 28 і 29 квітня проти «Університету» (Івано-Франківськ). Ігри пройдуть також у Вінниці, у спорткомплексі медуніверситету.