Малий бізнес забезпечує 22% надхождень до місцевих бюджетів

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва Вінниччини у 2011 році зросла в порівнянні з 2010 роком на 43,8 млн.грн. і становить 590,8 млн.грн., або 14,9% від загальних обсягів надходжень.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Надходження до місцевих бюджетів від діяльності малого бізнесу зросли відповідно на 70,6 млн.грн., або на 20,4%, а їх частка в загальних надходженнях складає 22,1% і становить 416,2 млн.грн.

При цьому зростання надходжень до місцевого бюджету характеризуються випереджаючими темпами порівняно з зростанням загальних обсягів (+15,1%).

В розрізі районів та міст обласного значення питома вага надходжень до місцевого бюджету від діяльності малого бізнесу в загальних надходженнях до місцевого бюджету в порівнянні з середньообласним показником більша в Оратівському (34,8% - найкращий показник в області), Шаргородському (30,6%), Могилів-Подільському районі (29,6%), Бершадському (28,1%), Чечельницькому (28,0%), Мурованокуриловецькому (27,9%), Вінницькому (27,3%), Чернівецькому (26,9%), м. Хмільнику (26,5%), м.Вінниця (25,2%), Теплицькому (25,0%), Хмільницькому (24,9%), Погребищенському (24,2%), Іллінецькому (23,6%), Калинівському (23,3%), Літинському (22,9%). Барському (22,8%), Немирівському (22,5%) та Жмеринському (22,3%) районах.