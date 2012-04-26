На Вінниччині пройшло тактико-спеціальне заняття зв’язківців

На базі військового містечка окремого полку зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України, що на Вінниччині, пройшло комплексне тактико-спеціальне заняття за темою “Злагодження дій екіпажів станцій при розгортанні, експлуатації, згортанні та переміщенні опорних вузлів зв’язку”.

Як повідомляють у Регіональному медіа-центрі МО України, під час заняття були задіяні вісім машин зв’язку та понад 20 військовослужбовців. Здійснюючи 40-кілометровий марш в район проведення занять, зв’язківці відпрацьовували подолання зони зараження зброєю масового ураження, організацію охорони підрозділів на марші, стоянці, а також дії при відбитті нападу противника.

Прибувши до військового містечка, особовий склад окремого полку розгорнув тропосферні радіорелейні станції Р-410М-5,5 та здійснив прив’язку до стаціонарної мережі зв’язку.

– У ході даних занять, – говорить командир окремого полку зв’язку підполковник Олександр Горбатюк, – ми ставили за мету перевірити готовність екіпажів, задіяних до забезпечення зв’язку в період проведення чемпіонату “Євро-2012”. Також вдосконалили практичні навички військовослужбовців у виконанні обов’язків командира, чергового та зміни, котра заступила на чергування.

Окрім того, під час заняття воїни відпрацювали на практиці дії при захисті вузлів зв’язку, питання з інженерного обладнання та маскування.

– Згодом на даній техніці, – розповідає начальник польового вузла зв’язку підполковник Андрій Ледов, – буде здійснено марш на понад 300 км до Рівненщини. Техніка стане на озброєння одного із радіотехнічних батальйонів та буде працювати в системі стаціонарної мережі зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України.