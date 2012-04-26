У Вінниці змагатимуться провідні гімнастки і плавці країни

Наприкінці цього тижня у Вінниці відбудеться чимало важливих і цікавих спортивних змагань.

В першу чергу вболівальникам варто звернути увагу на суботній матч ПФК “Нива” проти “Кримтеплиці”, яка посідає четверте місце у першій лізі чемпіонату України з футболу. Вхід на цю гру платний – 20 гривень.

Два престижних змагання пройдуть під патронатом обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

27–29 квітня на базі Вінницького державного педагогічного університету відбудеться міжнародний турнір з художньої гімнастики “Кубок Прем’єри”.

Тим часом 28–29 квітня на базі Вінницького міського Палацу дітей і юнацтва імені Лялі Ратушної пройдуть всеукраїнські змагання з плавання пам’яті вінничанки Марії Гавриш, учасниці Олімпійських Ігор.

Вхід на змагання гімнасток та плавців – безкоштовний.