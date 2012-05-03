Соціальний театр вчив відповідальності в плануванні сім'ї

Щоб донести до сучасних дітей норми моралі, сформувати в них серйозне ставлення до майбутньої родини, привити відповідальність у питанні планування сім'ї доводиться застосовувати нестандартні форми та методи впливу.

Особливо, якщо справа стосується дітей, які живуть і навчаються в інтернатних установах, і не мають перед очима моделі батьківської поведінки.

Дуже виграшним проектом, який діти сприймають без скепсису та упередження стала вистава Вінницького молодіжного соціального театру „Маю право”.



Цю виставу вже бачили учні десятка вінницьких шкіл, а вихідними юні артисти побували на своїх перших гастролях, - відвідали інтернатівців з Котюжан Муровано-Куриловецького району та Серебрії Могилів-Подільського.

До речі, вистави відбулись за присутності авторки п'єси киянки Тетяни Слободян.

Варто зазначити, що і діти, і працівники районних соціальних служб, які посприяли приїзду театру, від вистави та акторів були у захваті, - не вірили, що театр самодіяльний. Тому після спектаклю спілкування переросло в обговорення почутого і побаченого.

„Маю право” - це вистава про відповідальне ставлення до питань планування сім'ї, важливість збереження репродуктивного здоров'я, - каже голова ГО „Вісь” Світлана Дубина. – діти переживають разом з героями вистави їхню життєву історію і можливо вперше розуміють, що сім'я – це не тільки кохання, а й відповідальність, що в родині потрібна небайдужість і терпимість, велика душевна робота подружжя.

Варто зауважити, що Соціальний театр набув неабиякої популярності і вже отримав масу запрошень відвідати літні табори відпочинку.

Соціальний театр працює з минулого року. Цьогоріч його діяльність продовжилась в рамках грантового проекту Благодійних фондів „Подільська громада” та „Бригантина” і, за ініціативи ГО „Вісь”, був створений у співпраці з театральною студією Вінницького технічного коледжу.

Гастролі соціального театру відбулись за сприяння Вінницького обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.