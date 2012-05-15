За діагностичний центр у Вінниці Ізраїлю подякував Азаров

Глава українського Уряду Микола Азаров подякував Ізраїлю за будівництво у Вінниці сучасного діагностичного центру.

Про це повідомив «ForUm» з посиланням на департамент інформації і комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

- Уряд України готовий і надалі підтримувати соціально важливі іноземні інвестиційні проекти, - заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Ізраїль в Україні Реувеном Динелем.

Посол повідомив про завершення реалізації масштабного проекту в галузі медицини, впроваджується повністю за кошти Ізраїлю, - сучасного діагностичного центру у Вінниці. «Це буде сучасний центр в галузі медицини, зокрема діагностики в Україні. Цей проект реалізується за кошти держави Ізраїль. В кінці червня - початку липня можна буде приїхати і перерізати стрічку», - повідомив він.

Динель також зазначив, що зазначений проект реалізується ізраїльською стороною, починаючи від будівництва інфраструктури і закінчуючи монтажем обладнання та навчанням фахівців. У ході діалогу сторони, зокрема, домовилися, що українські фахівці будуть вчитися в Ізраїлі і за рахунок коштів Ізраїлю.

При цьому Азаров висловив подяку своєму співрозмовникові за реалізацію медичного проекту у Вінниці. «Велике вам спасибі за реалізацію цього проекту. Якщо і надалі Ізраїль буде реалізовувати такі проекти, то з нашого боку сприяння буде максимальним», - підкреслив глава Уряду.

Сторони також обговорили низку економічних питань, відзначивши високий рівень встановлення двосторонніх зв'язків.